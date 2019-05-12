Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’la artan gerilim üzerine Orta Doğu’ya “USS Arlington” amfibi savaş gemisini sevk etti. Gemi, askerlerin yanı sınar amfibi araçlar, pervaneli uçak ve helikopterler için iniş pisti ve Patriot hava savunma bataryası taşıyor. Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının hafta başında talep ettiği ek askerî güç talebinin bir parçası olarak, komutanlığın görev bölgesine USS Arlington (LPD-24) gemisi ve bir Patriot bataryasının gönderilmesini onayladı” ifadelerine yer verildi.

ABD, hafta başında istihbarat raporlarından gelen İran’ın bölgede bir saldırı hazırlandığı iddia üzerine USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti. B-52 Stratofortress bombardıman uçakları önceki akşam ABD’nin Katar’daki hava üssüne ulaştı. Pentagon’un sitesinde yer alan açıklamada “Savunma Bakanlığı İran rejiminin, ordusunun ve temsilcilerinin faaliyetlerini yakından izlemeye devam ediyor. ABD, İran’la bir çatışma aramıyor, ancak bölgedeki ABD güçlerini ve çıkarlarını savunmaya hazır” ifadeleri yer aldı.

ABA ALTINDAN SOPA MI?

ABD’nin İran’la gerginliği bahan ederek bölgeye yaptığı yığınağın, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 savunma sisteminin teslimatına yakın bir zamanda gerçekleşmesi dikkat çekti. Moskova yönetimi, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının temmuz ayı başından itibaren başlayacağını ve yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıklamıştı.