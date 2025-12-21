Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde manav tezgahlarında yoğun ilgi görüyor. İlçe merkezinde manavlık yapan Münir Karakaya, kestanenin kilogram fiyatının kalitesine göre 200 ile 250 lira arasında değiştiğini belirtti. Karakaya, kestaneye olan talebin önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kestane, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de rağbet görmeye başladı. Manav tezgâhlarında yerini alan kestaneye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İlçe merkezinde manavlık yapan Münir Karakaya, kış mevsimiyle birlikte kestane satışlarında gözle görülür bir artış yaşandığını ifade etti. Karakaya, kestanenin kilogram fiyatının kalitesine göre 200 ile 250 lira arasında değiştiğini belirtti.

Kışın vazgeçilmezi kestane tezgahlarda ilgi görüyor! Kilosu 250 lira

Vatandaşların özellikle soba ve mangalda tüketmek üzere kestaneye ilgi gösterdiğini dile getiren Karakaya, talebin önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası