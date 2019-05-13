Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Soçi'de yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Moskova ve Pekin'in uluslararası güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için işbirliği yaptığını belirten Lavrov, iki ülke arasında gelişen ticari ilişkilerin yanı sıra askeri teknik işbirliğine de önem verdiklerini aktardı.

Moskova ve Pekin'in Kore Yarımadası'ndaki durumun normalleşmesi için ortak çalışmayı sürdürme konusunda anlaştığını aktaran Lavrov, "Rusya, Çin ve ABD arasında yakın bir üçlü diyalog kurulursa Kore Yarımadası'ndaki durum daha başarılı bir şekilde çözülebilir." dedi.

Lavrov, Rusya'nın Afganistan meselesi konusunda Çin ve ABD ile istişarelere de devam edeceğini aktardı.

ABD'nin, Çin'e karşı vergi artırımlarına gitmesine ilişkin Lavrov, Rusya'nın uluslararası ticaret konularında Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurallarını ihlal eden eylemlerine karşı çıktığını kaydetti.

Lavrov, "(Uluslararası) ticaret meselelerinde Dünya Ticaret Örgütü kuralları hükümlerini yok sayma girişimlerini kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang da Pekin'in Moskova ve Washington arasında nükleer silahsızlanma ile ilgili müzakerelere katılma gereği duymadığını söyledi. Wang, "Çin nükleer silahsızlanma konusunda Rusya ile ABD arasındaki müzakerelere katılmak zorunda değil ve gerçekten bu konuyla ilgilenmiyor." diye konuştu.

Çin'in nükleer cephanesini, savunma politikasını karşılayacak düzeyde sürekli minimum seviyede tuttuğunu söyleyen Wang, ülkesinin nükleer silah kullanmayacağı sözünü verdi.