Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Amerika ülkesi Honduras’ta Roatan adasındaki Juan Manuel Galvez havaalanından Trujillo şehrine doğru yola çıkan küçük bir uçak havalandıktan kısa bir süre sonra kıyıdan 400 metre uzaklığa düştü. Yerel medya tarafından yapılan açıklamada, kazada 4 Kanadalı turist ve bir ABD’li pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.