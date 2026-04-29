İngiltere Kralı III. Charles, Trump’ın 'ABD olmasaydı Avrupa Almanca konuşuyor olacaktı' sözüne atıfta bulunarak, "Biz olmasaydık Fransızca konuşuyor olurdunuz!" şeklinde cevap verdi.

Beyaz Saray’ın Doğu Salonu, Salı gecesi son dönemin en ilginç diplomatik buluşmalarından birine sahne oldu.

Başkan Donald Trump’ın onuruna verilen devlet yemeğinde Kral III. Charles tarihle harmanlanmış bir konuşma yaparak davetlileri büyüledi.

Kral'ın, Trump’ın "özel ilişki" ve savunma harcamaları konusundaki çıkışlarına verdiği zarif cevaplar geceye damga vurdu.

Kral'dan Trump'a tarih dersi: Biz olmasaydık, siz de Fransızca konuşuyor olurdunuz

"BİZ OLMASAYDIK FRANSIZCA KONUŞUYOR OLURDUNUZ"

Kral Charles, konuşmasında Trump’ın meşhur "ABD olmasaydı Avrupa Almanca konuşuyor olacaktı" sözüne atıfta bulunarak, tarihin tozlu sayfalarından ince bir nüktedanlıkla karşılık verdi. Kral, "Sayın Başkan, müsaadenizle şunu söyleyeyim. Biz olmasaydık, siz de muhtemelen Fransızca konuşuyor olurdunuz" diyerek salonu hem güldürdü hem de İngiltere’nin ABD tarihindeki köklü yerini hatırlattı.

ZİRVE HEDİYESİ: ALTIN KAPLAMA "HMS TRUMP" ÇANI

Kralın Trump için hazırladığı en büyük sürpriz ise, tam anlamıyla "Trumpvari" bir hediye oldu. Beyaz bir kaide üzerinde, altın bir örtünün altında saklanan hediye açıldığında, üzerinde parlayan bir çan ortaya çıktı.

Çanın üzerine net bir şekilde "TRUMP 1944" kazınmıştı.

Kral, hediye edilen çanın 1944 yılında denize indirilen ve İkinci Dünya Savaşı’nda görev yapan HMS Trump adlı denizaltının orijinal kule çanı olduğunu belirtti. Hediyesini takdim ederken, "Bize ulaşmanız gerekirse, hadi bizi bir çalıverin!" diyerek espri yapan Kral’a, Başkan Trump başparmağını kaldırarak onay işaretini verdi.

İRAN HAKKINDA KONUŞTU

Yemekte diplomatik gerilimler de tamamen yok sayılmadı. Konuşma sırası Trump’a geldiğinde, metinden saparak İngiltere’nin mesafeli durduğu Orta Doğu operasyonlarına değindi. İsim vermeden İran’ı kasteden Trump, "Charles benimle benden daha fazla hemfikir. O düşmanın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde yorum yaptı. Kral Charles sakinliğini korurken, Trump’ın İngiliz uçak gemilerini "oyuncak" olarak nitelendirdi ve Başbakan Starmer’a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

GÖRKEMLİ DAVETLİ LİSTESİ

Trump’ın "sarayında" ağırlanan Kral ve Kraliçe’ye, ABD’nin en güçlü isimleri eşlik etti:

İş dünyasından Tim Cook, Jeff Bezos, Marc Andreessen ve Stephen Schwarzman gibi isimler davet edildi.

Gecenin sonunda Kral Charles’ın omzuna vuran Trump, "Harika iş çıkardın" diyerek yeni çanına hayranlıkla bakmaya devam etti.

Ayrıca Trump, iki ülke arasında "ebedi ve olağanüstü" bağ olduğunu, tarihin "Amerikan vatanseverliği ve İngiliz gururunun birleşiminden daha güçlü bir güç görmediğini" ekledi.

Öte yandan törenin en çok konuşulan anlarından biri, protokol kurallarının bir kez daha hiçe sayılması oldu. Kraliçe Camilla ile selamlama sırasında sergilenen tavır ve Trump'ın Kraliçe'nin önüne geçerek yürümeye çalıştığı anlar kaydedildi.

İNGİLTERE KRALI 3. CHARLES, ORTAK OTURUMDA ABD KONGRESİ'NE HİTAP ETTİ

Diğer yandan ABD ziyareti kapsamında Kongredeki ortak oturuma hitap eden İngiltere Kralı 3. Charles şunları dedi:

"BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK DÖNEMİNİN ORTASINDAYIZ"

Kral Charles, "Büyük bir belirsizlik döneminin ortasındayız; Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan çatışmaların yaşandığı bu dönemde, uluslararası toplum önünde muazzam zorluklar durmakta ve bu çatışmaların etkisi ülkelerimizin dört bir yanında hissedilmektedir." ifadesini kullandı.

Uluslararası sistemdeki kaosun, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin üzerindeki sorumluluğu artırdığını ve bu iki ülke arasındaki ittifakın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Charles, ABD tarihinden örnekler vererek bu konudaki yaklaşımını örneklendirdi.

Kral Charles, "İki ulusumuzun yüzyıllar boyunca kurduğu ittifak için Amerikan halkına gerçekten minnettarız." diyerek, ABD'nin 250 yıl önce bağımsızlığını kazandığı sürece atıf yaparak bazı konularda anlaşmazlıkları olsa da demokratik olgunluk içinde iki ulus olarak güçlü işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

"1991'DEN DAHA TEHLİKELİ BİR DÖNEMDE YAŞIYORUZ"

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1991'de Kongre'de yaptığı konuşmaya atıf yapan Charles, "Bugün, yeni bir çağda yaşıyoruz ancak aynı değerlerimiz hala geçerliliğini koruyor. Bu dönem, 1991 yılında rahmetli annemin bu mecliste bahsettiği dünyadan daha istikrarsız ve daha tehlikeli bir çağdır. Karşı karşıya olduğumuz zorluklar, tek bir ulusun tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür." değerlendirmesini yaptı.

Kral Charles, ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın kendi kendine ayakta kalamayacağını ve korunması gerektiğini kaydederek, İngiltere'nin NATO kapsamında savunma bütçesini ciddi oranda artırdığını ve Batı ittifakına güçlü katkı sağladığına değindi.

UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI

Konuşmasında Ukrayna'ya da değinen İngiltere Kralı, "Bugün gerçekten de adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için Ukrayna'yı ve onun en cesur halkını korumak amacıyla aynı sarsılmaz kararlılığa ihtiyaç vardır." dedi.

NATO, ABD'NİN YANINDAYDI MESAJI

Konuşmasında 11 Eylül saldırılarından sonraki sürece de değinen Kral Charles, o günkü atmosferde İngiltere'nin ve NATO müttefiklerinin ABD'nin yanında olduğunu belirtti.

"11 Eylül'ün hemen ardından, NATO'nun 5. maddeyi ilk kez yürürlüğe koyduğu sırada halklarımızın bir asırdan fazladır yaptığı gibi, omuz omuza bu çağrıya birlikte cevap verdik." değerlendirmesini yapan Kral Charles, ayrıca bu işbirliğinin Soğuk Savaş, Afganistan savaşı ve sonrasında da sürdüğünü kaydetti.

SABANLAR KILIÇLARA DÖNÜŞMESİN

Konuşmasının bir yerinde, "İşte bu yüzden, bu çalkantılı zamanlarda, birlikte ve uluslararası ortaklarımızla işbirliği içinde sabanların kılıçlara dönüştürülmesini engelleyebilmeyi umut ediyorum ve bunun için dua ediyorum." ifadesini kullanan Kral Charles'ın bu ifadeyle Trump dönemindeki Amerikan dış politikasına yönelik ince bir eleştiri yaptığı yorumları sosyal medyada yer buldu.

ABD ile İngiltere arasında özellikle savunma alanında ciddi işbirlikleri olduğunu anımsatan Kral Charles, bu ortak çabaların uluslararası düzenin güvenliği bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

Charles, "Birleşik Krallık ile ABD'nin hikayesi, temelde bir uzlaşma, yenilenme ve olağanüstü bir ortaklık hikayesidir." ifadesini kullanarak, ABD'nin 250. kuruluş yılını tebrik ettiğini söyledi.

Konuşmasını, "250. kuruluş yıl dönümünüzde, ülkelerimizin halklarına ve dünyadaki tüm halklara özverili bir şekilde hizmet sunmak amacıyla birbirimize olan bağlılığımızı yeniden pekiştirelim." sözleriyle tamamlayan Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ile Kongre üyeleriyle tokalaşarak salondan ayrıldı.

