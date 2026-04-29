Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’un Portekiz’de geçirdiği tatil sırasında aniden rahatsızlandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbinin bir süre durduğu, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. Peki, Oktay Çubuk kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Oktay Çubuk, 1996 yılında İzmir’de doğdu. Eğitim hayatını İzmir Amerikan Koleji’nde sürdürürken sinemaya ilgi duymaya başladı; bu dönemde kısa filmler çekti ve tiyatro oyunlarında sahne aldı.

Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü kazandı ve buradan yüksek başarıyla mezun oldu. Oyunculuk alanında kendini geliştirmek için Cüneyt Say Atölye’de Yudum Erdem ve Ayşe Direkoğlu gibi isimlerden eğitim aldı.

OKTAY ÇUBUK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2020 yılında “Bir Nefes Daha” filminde hayat verdiği Fehmi karakteriyle dikkat çeken oyuncu, 54. SİYAD Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ve Altın Koza Film Festivali kapsamında Umut Veren Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Kariyeri boyunca “Cennet’in Gözyaşları” (2017), “Aşk Ağlatır” (2019), “Sol Yanım” (2020), “Duran” (2022) ve “Baba” (2022) gibi projelerde rol aldı.

Ayrıca, Yeşilçam’ın klasiklerinden uyarlanan “Ah Nerede” dizisiyle de son dönemde adından söz ettirdi.

