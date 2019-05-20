Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı yemin töreninde Zelenskiy, parlamentoyu feshederek erken seçim ilan ettiğini söyledi.

Ukrayna Parlamentosu'nun önünde toplanan çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranda Zelenskiy'nin yemin törenini izledi. Halkı selamlayan Zelenskiy, ardından parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı. Parlamentoya ilk talimatlarını veren Ukrayna Devlet Başkanı, "Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmanızı, yasa dışı zenginleşmeye adli ceza getiren yasayı kabul etmenizi istiyorum" dedi. İstihbarat servisi başkanının, Savunma Bakanının ve başsavcının görevine son verdiğini açıklayan Zelenskiy, parlamentoyu feshettiğini söyledi. Ukrayna'da Halk Cephesi Partisi, geçen hafta koalisyondan çekilmişti. Zelenskiy'nin yenin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Zelenskiy, geçen ay yapılan seçimlerde oyların yüzde 72'inden fazlasını alarak Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı seçilmişti.