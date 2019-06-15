Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında meslek yüksek okulundan mezun olan 42 öğrenciye diplomaları verildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, okulun mezun vermesiyle, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hayalini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Erdöl, “Cennetmekan Sultan Abdülhamid Han’ın İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903’te kurduğu Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bugün sahip olduğumuz imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi Somali’de açtığı okulun mezuniyet törenine iştirak etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum” dedi.