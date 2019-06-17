Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesindeki Şarkul Avsat gazetesine verdiği röportajda bir defa daha ABD’ye bağlılığını teyit etti; İran’a ve üstü kapalı Türkiye’ye mesaj gönderdi. Günde yüzlerce milyon dolarlık petrolün geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki tanker saldırılarına değinen Selman, yaşananlardan Tahran’ı sorumlu tutarak “Bu olaylar, uluslararası toplumun, bütün dünyada terörizmin destekçisi olan İran’a karşı kararlı bir tutum alması beklentimizin ne kadar haklı olduğunun göstergesidir” dedi.

Bölgenin istikrarı için ABD ile stratejik bağların önemli olduğunu savunan Selman, şöyle devam etti: Medya kampanyaları ve keyfî duruşlar, ABD ile stratejik ilişkilerimizi etkilemez. İran ya normal bir devlet olacak ya da kanunları ihlal eden... Biz bölgede savaş istemiyoruz ancak hayati çıkarlarımıza yönelik herhangi bir tehdit karşısında mücadele etmekten tereddüt etmeyiz.

Veliaht Prens, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ise “Ölümü çok acı verici bir suç. Adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Ama cinayeti siyasi olarak kullanmaya çalışanlar bunu durdurmalı ve delilleri Suud mahkemesiyle paylaşmalı” ifadelerini kullandı.

İRAN VE RUSYA’DAN CEVAP

Bu arada; ABD ve S. Arabistan’dan gelen suçlamalara cevap veren İran Meclis Başkanı Ali Laricani “ABD, 2. Dünya Savaşı’nda düşmanlık meydana getirmek için Japonya yakınlarında kendi gemilerini hedef aldı. Washington yönetimi, ülkemize yönelik yaptırımlardan sonuç almayınca yine benzer bir girişimde bulundu” şeklinde konuştu. Rusya adına açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, ABD Başkanı Trump’a yüklendi: Bu tür olaylar, küresel ekonominin temellerini sarsabilecek kapasiteye sahiptir. Bu sebeple doğrulanmamış suçlamalar dikkate alınmamalıdır. İnandırıcı bilgilerin ortaya çıkması lazım.