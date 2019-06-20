Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Batı’dan gelen bütün tehditlere rağmen Doğu Akdeniz’de geri adım atmayarak petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini artırıyor. Rum yönetiminin geçtiğimiz günlerde bölgede bir aydan fazla süredir sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih adlı gemimizin personeli için tutuklama kararı çıkarırken, Yunanistan ise Avrupa Birliği’ne “Türkiye’ye yaptırım uygulansın” çağrısında bulunmuştu. Lüksemburg’da önceki gün toplanan Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi de sonuç bildirisinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki egemenlik haklarını hedef aldı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının “yasa dışı” olduğu öne sürülen bildirgede, Ankara’nın “iyi komşuluk ilişkilerine riayet etmesi” çağrısında bulunularak “Aksi hâlde Gümrük Birliği anlaşması etkilenebilir, program askıya alınabilir” denildi. Lüksemburg’da alınan karara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı “AB, 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni üye olarak almakla büyük bir hata yapmıştır. Şimdi ise bu hatayı sürdürmek uğruna Türkiye- AB ilişkilerini Kıbrıs meselesine indirgemekte ve bu problemin rehinesi hâline gelmektedir. AB’nin son kararlarını yine tarafgir şekilde tamamen Rum bakış açısıyla kaleme aldığı görülmektedir” açıklamasında bulundu.

ÖNCE FATİH, ŞİMDİ YAVUZ

Son bir aydır Fransa, ABD gibi ülkeler de Ankara’ya baskılarını artırırken Türkiye ikinci sondaj gemisi Yavuz’u yarın Akdeniz’e gönderiyor. Fatih gibi Yavuz da Doğu Akdeniz’de gaz arama çalışmalarına başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Şu anda tersanedeki bakım ve upgrade çalışmaları devam ediyor. Perşembe günü uğurlayacağız. Temmuz başı gibi KKTC’den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak” demişti.

5 BİN METREYE İNECEĞİZ

Bir aydan fazla bölgede sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih, şu anda 3 bin metre civarında sondaj gerçekleştiriyor. 5 bin metreden fazla derinliğe girecek olan Fatih’in ay sonuna kadar hedeflediği noktaya ulaşması bekleniyor.