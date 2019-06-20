Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bilgiler geliyor. Babası ve kardeşi de aynı mahkemede yargılanan Abdullah el-Haddad, İngiliz Independent gazetesine konuştu. Mursi’nin arkadaşları ve meslektaşlarının ifadelerini gazeteye taşıyan Haddad “Kafeste tutulan Mursi, duruşma salonunda rahatsızlanarak yere çöktü. Gardiyanlar onu dışarı çıkarıncaya kadar bir süre yerde kaldı. Diğer sanıklar onun yere düştüğünü fark edince bağırmaya başladılar. Bazıları doktor olan sanıklar, gardiyanlardan Mursi’ye yardım edebilmek için izin istedi ya da gardiyanların ilk yardım müdahalesinde bulunmasını istedi. Kasıtlı bir şekilde yardım etmediler. Gardiyanlar tutukluların bağırmaya başlamasından sonra tutuklu ailelerini mahkeme salonundan çıkardı. Buna rağmen güvenlik görevlileri 20 dakikadan uzun süre Mursi’ye yardım etmeyerek ölüme terk etti. Ambulans da yarım saat sonra geldi” dedi.

Haddad, ayrıca, babasının tutuklanmasından bu yana 4 kalp krizi geçirmesine rağmen kalp ameliyatından mahrum kaldığını, bu yüzden babasının hayatından endişe ettiğini dile getirdi. Mısır’daki darbeden önce Mursi’nin kabinesinde Uluslararası İş birliği Bakanı olan Amr Darrag da Mursi’nin ölümünden yetkilileri sorumlu tuttu. Mursi yere düştükten sonra yaklaşık 30 dakika yardım edilmediğini belirten Darrag, Mursi’nin gözaltında uygun tıbbi tedavi görmesine izin verilmediğine dikkati çekti. Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen duruşma salonundaki görgü şahitleri de Mursi’nin yakınlarının yetkililere yönelik suçlamalarını doğruladı.