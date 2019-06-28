Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ikinci kez titreme nöbeti geçirdi. Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanlığına ait Bellevue Sarayı’nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in mazbata töreninde titremeye başladı. Birden tüm vücudu titreyen Merkel’in kendisini kontrol etmek için uğraş verdiği ancak yine de titremeyi önleyemediği görüldü. Merkel, titremesinin ardından getirilen suyu reddetti. Yarım saat sonra parlamentoya gelen Merkel’in iyi olduğu öğrenildi. Şansölye Merkel’in ikinci kez titremesi, Alman medyasında sağlık durumunun sorgulanmasına yol açtı.

Merkel, geçen hafta, ülkeyi ziyaret eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky’yi karşılama töreni sırasında titreme nöbeti geçirmişti. Merkel, şiddetli bir şekilde titrediği ve dudaklarını ısırdığı, marşların okunmasının ardından normal bir şekilde yürüdüğü gözlenmişti. Tüm yüzü beyazlaşan, vücut kontrolünü kaybetmemek ve düşmemek için yumruklarını sıkan Merkel, kollarını birbirine bağlamaya çalışmıştı. Alman Başbakan yaptığı açıklamada susuz kaldığı için titrediğini belirterek, “Üç bardak su içtim, titrememin nedeni buydu” açıklamasını yapmıştı. Ancak birçok kişi Merkel’in açıklamasını kabul etmemiş ve titremenin bir hastalık belirtisi olabileceğini iddia etmişti.

Merkel yine titrerken görüntülendi

UZMANLAR NE DİYOR?

Doç. Dr. Barış Metin (Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı): Titremenin yaklaşık 1 dakika sürdüğü ve sonra rahatladığı görünüyor. Merkel’in iddia ettiği gibi bu durum susuzluğa bağlı gelişmez. Vücut titreyecek kadar susuz kalırsa tansiyon düşer ve kişi bu şekilde ayakta duramaz. Bu titreme bir Parkinson hastalığı ya da başka bir nörolojik hastalık belirtisi de değil. Merkel’in 64 yaşında olduğunu düşünürsek, bu yaştaki bu tür akut titreme nöbetlerinin yeni başlanmış bir ilaç yan etkisi ya da yüksek ateşe bağlı olabileceğini söyleyebiliriz. Mesela soğuk algınlığı ilaçları bu tür yan etkiler yapabilir. Psikolojik durumlara da bağlı olabilir.

Prof. Dr. Serpil Salman (Liv Hosptial Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı): Diyabetle ilgilenen bir uzman olarak sayın Merkel’in yaşadığı titreme atakları bir şeker düşmesi izlenimini vermedi. Laboratuvar sonuçlarını görmediğim için görüntülere bakarak ve genelleme yaparak konuşabilirim ki, fizyolojik ve kalıcı bir duruma benzemiyor. Susuzluk böyle bir belirti vermez. Her iki olay da sabahın erken saatlerinde meydana geliyor. Bir sıcak soğuk hava değişimi yüzünden titremiş olabilir. Ya da günlük hayatında yoğun bir stres ve yorgunluk yaşıyorsa, vücut aşırı stres anında titreme ile tepki verebilir.