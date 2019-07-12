Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru sondaj çalışmaları karşısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tezlerini baz alarak hareket etmeye devam ediyor. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, “AB Konseyinin haziranda yaptığı görevlendirme doğrultusunda AB Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine karşı tedbirler içeren seçenekleri AB Konseyine sunduk” dedi. Kocijancic, Türkiye’ye yönelik muhtemel bir kısıtlayıcı tedbir konusunda, “Bu noktadan sonra süreci AB Konseyi ilerletecektir” ifadelerini kullandı.

TASLAK BELGE BASINA SIZDI

Basına sızan taslak belgeye göre kısıtlayıcı tedbirler arasında Türkiye’ye sağlanan AB fonlarında kesinti yapılması, Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye’deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, Türkiye-AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınması, ekonomi, enerji, ulaştırma ve tarım gibi alanlarda bakanlar seviyesinde toplantıların yapılmaması, hidrokarbon arama çalışmalarının devamında ise daha fazla yaptırım uygulanması gibi seçenekler olduğu iddia ediliyor. Söz konusu belge üzerinde Avrupa Birliği üyesi ülke temsilcileri müzakereleri sürdürüyor. Nihai metnin muhtemel değişikliklerle beraber 15 Temmuz’da düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi toplantısında onaylanması öngörülüyor.

RUMLARA ORTAK KOMİTE TEKLİFİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Ekonomik protokol, sondaj, mülteciler, Rum tarafında Türk firmaların otobüslerine yapılan saldırıları ele aldıklarını söyleyen Başbakan Tatar,“Sondaj çalışmaları konusunda Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının aranabilmesi için ortak komite kurulması yönünde Rum tarafına talepte bulunacağız” dedi. Öte yandan Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’na ‘diyaloğa hazırız’ mesajı gönderdi.

GSM’DE BİRLEŞME TAMAM

Öte yandan Kıbrıs’ta Türk ve Rum GSM şirketleri yaptıkları anlaşma ile hatların Ada’nın tamamında kullanılmasını sağladı. Birleşme sonrasında ilk konuşmayı KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis yaptı. Ayrıca Ada’da elektrik arızaları sırasında iki taraf arasında geçici olarak bağlanan şebekeler de sürekli hâle getirildi.

KKTC’NİN RUHSAT VERDİĞİ YERLERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye, Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’de tek taraflı eylemleri ile bir “oldubitti” senaryosunu engellemeye çalışıyor. Bu çerçevede kendi kıta sahanlığı haklarını ve Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam eden Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve arama çalışmaları yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere dair “Arzumuz isteğimiz Ege’de ve Akdeniz’de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım. Şu anda sondaj gemilerimiz arama tarama çalışmaları ile koordinasyonu temin ederek kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum” açıklamasında bulunmuştu.