Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz halkı 31 Ekim’de gerçekleşmesi beklenen AB’den anlaşmasız ayrılık senaryosunda kıtlık yaşanabileceğini veya fiyatların çok yükseleceğini varsayarak stok yapmaya başladı. Panik havasının hâkim olduğu ülkede anlaşmasız Brexit’e karşı tedbir alanların yüzde 56’sı evlerinde yiyecek maddeleri depoluyor. Hazırlık yapanların yüzde 44’ü ev araç gereçleri stoklarken, yüzde 37’si ise ihtiyaç duyacağını düşündüğü ilaçları yedekliyor. Giyim eşyalarınının bile stoklandığı ülkede, tedbir alanların yüzde 28’i yedek giysi ve ayakkabı satın alıyor. İngiltere’de başkanlık yarışı veren iki aday da 31 Ekim’de Brexit kararını uygulayarak İngiltere’yi birlikten çıkarmayı vadediyor. Firmalar ise, yaklaşan yılbaşı yüzünden depolama sıkıntısı çektiklerini isteseler bile fazla üretim yapamayacaklarını belirtti.