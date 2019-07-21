Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray’a davet ettiği bildirildi. Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan iki yetkiliye dayandırılan haberde, görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00’da (Türkiye saati ile 23.00) yapılmasının planlandığı ifade edildi. Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı ve üzerinde “Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında” ibaresinin yazılı olduğu belirtildi.

Başkan Trump, Türkiye konusunda yaptığı son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı: Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık.

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce de “Türkiye’ye yaptırım getirecek misiniz?” şeklindeki bir soruya, “Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz” cevabını vermişti. Önceki gün Beyaz Saray ve Pentagon’dan yapılan açıklamalarda, S-400’lerden dolayı Türkiye’nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı, bununla birlikte ABD’nin Türkiye ile stratejik ilişkisine hâlen çok değer verdiği kaydedilmişti.

‘ORTA SERTLİKTE’ YAPTIRIM İDDİASI

Bazı Cumhuriyetçi senatörler Türkiye’ye karşı ‘etkili yaptırımlardan yana’ tavır aldı. Bu kanadın başını çeken Florida Senatörü Rick Scott ve Indiana Senatörü Todd C. Young bu hafta içinde yayımladıkları açıklamayla Türkiye’nin S-400 almasını kınayıp, yaptırım için bir karar tasarısı sundu. Kongre’den “Yaptırım gelmez ya da çok hafif olursa, kendi yasamızı geçiririz” diyerek Trump’ı tehdit ettiler. Başkan Trump’ın Kongre’yi de memnun ederek Türkiye’yi, S-400 konusunda ‘orta sertlikte’ yaptırımla cezalandıracağı iddia ediliyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmede ikili meseleler, F-35 ve S-400 konularının yanı sıra Suriye’ye ilişkin Menbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alındı.