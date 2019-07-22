Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merhum Türkeş’in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in de katıldığı açılışta konuşan Oktay “Bu eser birlik ve beraberliğin en önemli sembollerinden birisi. Merhum Türkeş, sadece KKTC, sadece Türkiye değil Türk dünyası için son derece değerli bir siyaset adamıydı” dedi.

KKTC Başbakanı Tatar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a böyle bir müzeyi Lefkoşa’ya kazandırdığı için teşekkür etti. KKTC’nin Anadolu’nun bir parçası olduğunu, Türklüğün devamı olduklarını vurgulayan Tatar, “Artık KKTC yavru vatan değildir. Olgunlaşmış, büyümüş, serhat vatandır. Bu Sayın Türkeş’in duygularına hitap etmektedir” diye konuştu.