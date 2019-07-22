Merhum Türkeş’in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in de katıldığı açılışta konuşan Oktay “Bu eser birlik ve beraberliğin en önemli sembollerinden birisi. Merhum Türkeş, sadece KKTC, sadece Türkiye değil Türk dünyası için son derece değerli bir siyaset adamıydı” dedi.
KKTC Başbakanı Tatar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a böyle bir müzeyi Lefkoşa’ya kazandırdığı için teşekkür etti. KKTC’nin Anadolu’nun bir parçası olduğunu, Türklüğün devamı olduklarını vurgulayan Tatar, “Artık KKTC yavru vatan değildir. Olgunlaşmış, büyümüş, serhat vatandır. Bu Sayın Türkeş’in duygularına hitap etmektedir” diye konuştu.
Türkeş’in doğduğu ev müzeye çevrildi
22.07.2019 - 06:29 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TİKA tarafından Lefkoşa’da müze hâline getirilen MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in doğduğu evin açılışını yaptı.
Merhum Türkeş’in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in de katıldığı açılışta konuşan Oktay “Bu eser birlik ve beraberliğin en önemli sembollerinden birisi. Merhum Türkeş, sadece KKTC, sadece Türkiye değil Türk dünyası için son derece değerli bir siyaset adamıydı” dedi.
Etiketler : Alparslan Türkeş,Alparslan Türkeş lefkoşa,
638697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/638697.aspx
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