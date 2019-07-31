Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün İseviyye Mahallesi’nde yaşayan çocuğun babası Rabii İleyyan, polise taş attığı iddia edilen oğlu Muhammed ile polis merkezine gelmeleri yönünde tebligat aldıklarını söyledi. Filistinli Muhammed ve babası, ifade vermek üzere Selahaddin Caddesi’nde bulunan polis merkezine gitti. Olaya ilişkin basının ilgisini gören İsrail polisi, çocuğun ifadeye çağrılmadığını iddia etti. Bunun üzerine baba İleyyan, resmi üniformalı bir polisin ifadeye çağrıldıklarına dair tebligatı kendilerine teslim ettiğini söyledi. İsrail polisi baba İleyyan’a oğlunu bir daha polise taş atmaması yönünde uyarmasını söylerken, 4 yaşındaki çocuk ise polis merkezinin önünde bekletildi.

AVUKATA 13,5 SENE

Öte yandan İsrail mahkemesinden de bir skandal karar geldi. Ramallah’ın batısındaki Ofer Askerî Mahkemesi, Filistin Esirler Komitesi avukatlarından Tarık Bergusi’yi 13,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. 27 Şubat’ta Ramallah’ta düzenledikleri baskın sırasında gözaltına alınan Bergusi’ye verilen cezasının gerekçesine dair bilgi verilmedi.