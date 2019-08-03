Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Trump’ın İsrail-Filistin meselesine “çözüm bulmak” amacıyla hazırladığı ancak Filistinlilerin kabul etmediği plan için ABD heyeti bölge ülkeleriyle görüşmeye başladı. Kushner’in başkanlık ettiği ve Trump’ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Trump’ın Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı’nın Siyasi Danışmanı Brian Hook bulunduğu heyet, önceki gün Ürdün’e giderek Kral Abdullah ile Amman’da bir araya gelmişti. Buradaki temaslarını tamamlayan heyet daha sonra Mısır’a gitti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile bir araya gelen Kushner, İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlatılmasını görüştü. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Sisi, İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelerin başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması ve iki devleti çözüm temelinde tekrar başlatılması konusundaki çabaları desteklediğini ifade etti” denildi.