Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonunun anayasa bildirisinin bütün maddelerinde anlaştıklarını belirterek, “Nihai anlaşmanın büyük bir törenle birkaç gün içinde olacağını belirtmek istiyorum” dedi. ÖDBG müzakere heyetinden Babekir Faysal da anlaşmanın olduğunu doğruladı. Sudan’da yönetimi elinde tutan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 17 Temmuz’da 39 aylık geçici ortak yönetimi kapsayan siyasi bildiriyi imzalamıştı. Siyasi bildiri, asker ve sivillerden oluşan karma konseyin kurulmasını, tarafların iktidar paylaşımını ve seçimlere kadar devlet başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor. Buna göre, geçiş dönemi, 3 yıl 3 ay sürecek. Bu süreçte konseye 21 ay asker, 18 ay ise bir sivil başkanlık edecek. Geçiş sürecinin ardından seçimlere gidilecek ve asker, yönetimi tamamen sivillere devredecek.