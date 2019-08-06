Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus savaş uçakları İdlib’deki Han Şeyhun ilçesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri olay yerine gelerek enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Esad rejiminin gece geç saatlerde Hama’ya bağlı Morek kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 sivili hayatını kaybetmişti.

Esad rejimi dün gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'de bu ayın başında ilan ettiği şartlı ateşkesi iptal ederek yeniden saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.