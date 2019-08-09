Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atambayev ve evinde bir buçuk aydır nöbet tutan destekçileri, güvenlik güçlerine sert bir şekilde karşılık verdi. Çıkan çatışmada 22 yaşındaki bir görevli hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı, bir bölge emniyet müdürü ise başından aldığı darbe ile komaya girdi. Atambayev, altı güvenlik görevlisini de rehin aldı. Bunun üzerine operasyon durduruldu. Olay sonrası yeni Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, tatilini yarıda keserek gece vakti başkent Bişkek’e döndü. Ceenbekov “Bu iki kişinin tartışması değildir. Bu hukuk mücadelesidir” dedi. Ardından dün öğle saatlerinde ikinci bir operasyon düzenlendi. Rehineler kurtarılırken Atambayev gözaltına alındı.

