Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kaymasında son 1 ayda 270 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 1 milyon kişinin yerlerinden edildiği sel felaketinde, 6 eyalette binlerce ev sular altında kaldı. Ülkenin güneybatısındaki Kerala, Karnataka, Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde binlerce hektarlık ekili tarım arazileri tahrip olurken, birçok bölgede kara ve demiryolları hasar gördü.

Geçtiğimiz hafta şiddetli yağışlar nedeniyle heyelanların meydana geldiği Kerala eyaletinde, son bir ayda 95 kişi hayatını kaybederken, 50 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Eyalette yaklaşık 190 bin kişinin ise yardım kamplarına yerleştirildiği belirtildi.

Nehirlerde su seviyesinin yükseldiği Karnataka'da 54 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Eyalet genelinde yaklaşık 700 bin kişinin ise tahliye edildiği belirtildi. Maharaştra eyaletinde 48 kişinin öldüğü ve sel sularının geri çekilmeye başladığı öğrenildi. Madya Pradeş eyaletinde 32 kişinin hayatını kaybettiği tarım arazilerinin tahrip olduğu ve Gujarat eyaletinde de 31 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki günlerde Karnataka, Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinin bazı bölgelerinde sağanak yağışlar beklendiği konusunda uyarıda bulundu.