Uluslararası Af Örgütü'nden Fransa açıklaması: Ayrımcılık ve İslamofobi devam ediyor!

Uluslararası Af Örgütü'nün açıkladığı 2023 yılı raporu, Fransa'da işlenen insan hakları ihlallerini ortaya koydu. Raporda, özellikle ırkçılık ve dine yönelik ayrımcılığın devam ettiği vurgulandı.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, 2023 yılında dünya genelinde insan haklarının gidişatını ele aldığı "Dünya'da İnsan Haklarının Durumu" isimli raporunu yayımladı.

"SİSTEMATİK IRKÇILIK MEVCUT"

Raporda, Fransa'da "sistematik ırkçılığın ve din temelli ayrımcılığın" sürdüğü belirtildi.

Fransa Basketbol Federasyonunun müsabakalara başörtüsü yasağı getirmesi, hükümetin Paris Olimpiyatlarında Fransa'yı temsil edecek sporculara başörtüsü takmayı yasaklaması ve Fransız okullarındaki abaya (uzun kıyafet) yasağı, Müslüman kadınların uğradığı hak ihlalleri arasında gösterildi.

"ORANTISIZ VE AYRIMCI BİR SALDIRI"

Raporda, 2023 yılında bazı protestoların "kamu güvenliği" gerekçesiyle iptal edildiği, özellikle Filistin ile dayanışma protestolarına yönelik yasaklar, barışçıl toplanma özgürlüğüne "orantısız ve ayrımcı bir saldırı" olarak nitelendirildi.

Ayrıca raporda, polisin gösterilerde aşırı güç kullanımının devam ettiği kaydedildi.

Fransa'nın yürürlüğe koyduğu göç ve sığınmacı politikalarındaki yeni kısıtlamaların ele alındığı raporda, yaklaşan Paris Olimpiyatları öncesi kolluk kuvvetlerine insanların gözetlenmesi hususunda daha geniş yetkiler veren yasa tasarısından endişe duyulduğu ifade edildi.