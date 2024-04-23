PKK finansörü 8 kişi gözaltında! Fransa'da teröre ağır darbe

Fransa'da terör örgütü PKK'yı finanse ettikleri gerekçesiyle 3 vilayette toplam 8 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

AB'nin terör listesindeki PKK’ya desteğiyle bilinen Fransa'da terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Fransa'da 3 vilayette gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'yı finanse ettikleri gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

FRANSA'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığından (Pnat) yapılan açıklamaya göre, Paris Adli Mahkemesinin terörle mücadele biriminin 2020-2024 yıllarında başlattığı soruşturma kapsamında Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne ve Bouches du Rhone vilayetlerinde PKK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

PKK'YI FİNANSE EDEN 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Terör eylemi hazırlığı amacıyla bir suç grubuna katılmak, terör örgütünü finanse etmek ve PKK terör örgütüyle bağlantılı olarak organize çete halinde haraç toplama girişimi gerekçeleriyle açılan soruşturmada 3 vilayette 8 kişi gözaltına alındı.

Belçika'da federal polis, ülkenin Flaman Bölgesi'ndeki Denderleeuw kasabasında yer alan ve terör örgütü PKK propagandası yapan "Sterk tv ve Medya Haber tv" tarafından kullanılan ofislere baskın gerçekleştirmişti.

Operasyon komşu ülke Belçika'da terör örgütü PKK propagandası yapan "Sterk tv ve Medya Haber tv" tarafından kullanılan ofislerde yapılan aramalar, bir Fransız terörle mücadele savcısının talebi üzerine gerçekleştirildi.

3 PKK'LI TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü yandaşları 27 Mart'ta Charles de Gaulle Havalimanı'nda olay çıkarmıştı.

Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırmıştı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal ise 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Fransa'dan son bir ay içinde PKK'lı Serhat Gültekin de Türkiye'ye iade edildi.