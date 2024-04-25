Hamas'tan silah bırakma açıklaması... "Eğer iki devletli çözüm olursa..."

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, İsrail ile beş yıl veya daha uzun süreli bir ateşkes yapmaya istekli olduklarını ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması halinde silah bırakıp siyasi bir partiye dönüşebileceklerini söyledi.

Üst düzey Hamas yetkilisi olan Halil el-Hayya'nın açıklamaları, aylardır süren ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde geldi.

İsrail'in ateşkes ile ilgili böyle bir senaryoyu dikkate alması pek olası değil. Savaşı tetikleyen 7 Ekim'deki ölümcül saldırıların ardından İsrail yönetimi Hamas'ı ortadan kaldırma sözü verdi ve İsrail'in 1967 Ortadoğu savaşında ele geçirdiği topraklarda bir Filistin devleti kurulmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Ateşkes ve rehine takası müzakerelerinde Hamas'ı temsil eden üst düzey bir Hamas yetkilisi olan Al-Hayya, bazen İsrail'e meydan okuyan bazen de uzlaşmacı bir tavır sergiledi.

"FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ'NE KATILMAK İSTİYORUZ"

Al-Hayya, Hamas'ın Gazze ve Batı Şeria için birleşik bir hükümet kurmak üzere rakip Fetih grubunun liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katılmak istediğini söyledi.

"ASKERİ KANADI DAĞITABİLİRİZ"

Buna ilave olarak Al Hayya, Hamas'ın İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlara uygun olarak Filistinli mültecilerin geri dönüşünü" kabul edeceğini söyledi. Al Hayya böyle bir durumda grubun askeri kanadının dağılacağını söyledi.

Al-Hayya, iki devletli çözümü açıkça benimsemesinin, Filistin'in İsrail'le yaşadığı çatışmanın sona ermesi anlamına mı yoksa grubun İsrail'i yok etme hedefine yönelik geçici bir adım mı olacağını söylemedi.

İSRAİL AÇIKLAMALARA SESSİZ KALDI

Al Hayya'nın açıklamalarına Filistin parlamento seçimlerini kazandıktan bir yıl sonra, 2007'de Gazze'den çıkartılan Filistin Kurtuluş Örgütü'nden ve İsrail'den hemen bir tepki gelmedi. Hamas'ın Gazze'yi ele geçirmesinin ardından Filistin Yönetimi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın yarı özerk bölgelerini yönetmekle kaldı.

Filistin Yönetimi, 1967 Ortadoğu savaşında İsrail'in ele geçirdiği Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de bağımsız bir devlet kurmayı umuyor. Uluslararası toplum ezici bir çoğunlukla iki devletli çözümü desteklerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katı hükümeti bunu reddediyor.

İSRAİL, REFAH'A SALDIRI HAZIRLIĞINDA

İsrail, savaşın başlangıcından bu yana Hamas'ın ilk iki düzine taburunun çoğunu dağıttığını, ancak geri kalan dört taburun Refah'ta saklandığını iddia ediyor. İsrail, Hamas'a karşı zafer kazanmak için Refah saldırısının gerekli olduğunu savunuyor.

HAMAS'I YOK EDEMEZSİNİZ

Al-Hayya, böyle bir saldırının Hamas'ı yok etmeyi başaramayacağını söyledi. Gazze dışındaki siyasi liderlik ile Gazze'deki askeri liderlik arasındaki temasların savaş nedeniyle "kesintisiz" olduğunu ve iki grup arasındaki "temasların, kararların ve talimatların istişare içinde alındığını" söyledi.

Al Hayya, "İsrail ordusu, Hamas'ın yeteneklerinin %20'sinden fazlasını ne insani ne de sahada yok edemedi. Eğer Hamas'ın işini bitiremezlerse çözüm nedir? Çözüm uzlaşmaya varmaktır." ifadesinde bulundu.

Kasım ayında, bir hafta süren ateşkes, İsrail'de tutulan binlerce Filistinli mahkum karşılığında 100'den fazla rehinenin serbest bırakılmasına tanık oldu. Ancak daha uzun vadeli bir ateşkes ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması yönündeki görüşmeler, her iki tarafın da diğerini uzlaşmazlıkla suçlamasıyla donduruldu. Kilit muhatap Katar, son günlerde arabuluculuk rolünün “yeniden değerlendirilmesi” gerektiğini söyledi.