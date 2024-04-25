Hamas'tan ateşkes açıklaması! 'İsrail süreci uzatıyor'

7 Ekim 2023'ten bu yana süren savaşta ateşkes için müzakerelerde esnek bir tutum sergilediklerini belirten Hamas, Tel Aviv yönetiminin ise savaşı bitirmeyi reddederek süreci uzattığını iddia etti.

Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren savaşta müzakere süreci devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'le yapılan dolaylı müzakerelere dair açıklamada bulundu.

"HAMAS SAVAŞI ŞU ANDA BİTİRMEK İSTİYOR"

İsrail yönetimini müzakere sürecini uzatmakla suçlayan Hayye, "Hamas, müzakerelerde tam esneklik gösterdi ancak işgalci (İsrail) süreci uzatıyor. Hamas savaşı şu anda bitirmek istiyor ve bunun için gerekli esnekliği gösterdi ancak işgalci bunu reddetti. Tam bir ateşkes olmadan herhangi bir anlaşma olmayacak" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaştan sonra siyasi ve yargı alanında karşılaşacaklarından endişe ettiğine dikkati çeken Hayye, hatta Netanyahu'nun koltuğunda kalabilmek için bölgesel bir savaşı çıkarma çabalarına bile girebileceğine işaret etti.

HAMAS'IN İSRAİL SALDIRISINA DEĞİNDİ

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıya da değinen Hayye, Hamas'ın sınırlı bir saldırıyla İsrailli bazı askerleri esir almayı hedeflediğini ancak söz konusu saldırıda "İsrail ordusundaki Gazze Tümeninin tümüyle çöktüğünü" söyledi.

İsrail'in intikam almak için Gazze'de katliamlar yaptığını ve halkı göçe zorladığını vurgulayan Hayye, Aksa Tufanı'nın siyasi ve stratejik hedeflerini gerçekleştirdiğini belirtti.

Hayye, Aksa Tufanı'yla İsrail'in sarsıldığını ve güvenlik sisteminin çöktüğünü, bunun için ABD'nin İsrail'i kurtarmak için hızlıca devreye girdiğini söyledi.