Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC hükûmetinin kapalı Maraş’ın açılması konusunda karar alması ve envanter çalışması başlatmasının ardından gazeteciler, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana kapalı tutulan, askerî bölge statüsündeki “Hayalet Şehir” Maraş’ı ziyaret etti. Ziyarete Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı. Maraş’ı dışişleri bakanlığı yetkilileri eşliğinde gezen gazeteciler, bölgenin tarihi ve statüsü hakkında bilgi aldı. Bölgeyi otobüsle gezen gazetecilere üç ayrı alanda çekim izni verildi.

EN POPÜLER YERDİ

Bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu Maraş’ta 4 bin 649 ev ve daire, 21 banka, 7 kilise, 1 türbe, 1 mescit, 25 kültür kuruluşu, 2 spor tesisi, 8 okul, 45 hotel, 60 apartman, 143 resmî daire, 99 eğlence yeri, 2 bin 953 ticari iş yeri, harabe ve inşa hâlinde ise 380 bina bulunuyor. Dönemin en popüler şehri olan Maraş Bölgesi toplam 5,3 kilometrekarelik bir alana sahip. Bölgenin uzunluğu 4 bin metre, genişliği 1.850 metre, sahil şeridinin uzunluğu ise 3 bin 400 metre.

KKTC’de 18 Haziran’da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, kapalı Maraş’ın açılması konusunda bir adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı. KKTC hükûmeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş’ın envanter çalışmalarının ardından sivil hayata açılacağını duyurmuştu. Rumlar ise KKTC’nin bu hamlesine tepki göstermişti.