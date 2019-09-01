Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Esad rejiminin sivilleri katletmesini engellemek için en büyük çabayı Türkiye gösterirken, Ankara’nın ağırlığı bölgedeki ‘aktörleri’ rahatsız ediyor. 17 Eylül 2018 tarihinde Türkiye, Rusya ile anlaşarak “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etti. Halep’te yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesinde büyük rol oynayan Türkiye, ardından Rusya ve İran ile anlaşarak İdlib’e kontrol noktaları inşa etti. Rejim buna rağmen nisan ayından itibaren saldırılarını artırdı. Çeşitli bahanelerle İdlib’e bombalamaya başlayan rejim ve destekçilerinin saldırıları sonucu, binlerce kişinin evlerini terk etmeye başladı. Özellikle son günlerde çok sayıda sivilin Türkiye sınırına doğru göç etmeye başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin ile gö-rüştü. Türkiye’nin yeniden ağırlığını koyması bölgedeki diğer aktörleri rahatsız ederken, önceki gün İdlib’de yeni bir provokasyon uygulanmak istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le görüşmesini “Türkiye İdlib’i sattı” yalanıyla halkı galeyana getirmek isteyen provokatörler, cuma namazı sonrası yüzlerce kişiyi Türkiye sınırına sevk etti. “Ya sınırı açın, ya da bizi koruyun” diyen halk, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sınırdan uzaklaştırılmıştı. Aynı saatlerde ise Rusya’dan “Suriye’de rejim İdlib’de tek taraflı ateşkes ilan etti’ açıklaması geldi. Provokatörlerin oyunu tutmazken ateşkes ile İdlib halkı dün uzun bir aradan sonra bombalarla uyanmadı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Suriyeliler ateşkes kararının olumlu olduğunu belirterek “Bomba sesi duymadan uyandık. Havada uçak sesi yoktu. Kara saldırısı yoktu. İnşallah bunun devamı gelir. Karardan memnunuz” dedi.