Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal eden YPG/PKK, ABD’nin desteğiyle son birkaç ayda 700 teröristi eğitti. Daha önce Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad’da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındı. Haseke iline bağlı Şeddadi beldesi, Rakka il merkezinin kuzeyi ve Tabka’da ABD’li askeri danışmanların eğittiği yaklaşık 700 terörist, YPG/PKK’ya katıldı. Büyük kısmı Arap kökenli bu kişilere ideolojik eğitimi ise YPG/PKK verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) alınan bilgiye göre, söz konusu eğitimde iç güvenlik, el yapımı patlayıcı tespit ve imha eğitimi, kontra-terör konularında danışmanlık veriliyor. 2015’ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK’ya askerî destek veren ABD’nin Suriye’de hâlen 18 üs ve askerî noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin üçte birinde işgalini sürdürüyor.

AZEZ’DE İKİ PATLAMA

Öte yandan Suriye’nin kuzeyinde Halep’in Azez ilçesinde iki bombalı saldırı düzenlendi. Öğle saatlerinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlamasıyla 1 sivil öldü, 11 kişi yaralandı. Bundan birkaç saat sonra aynı noktaya yakın yerde yine motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil yaralandı ve bazı iş yerleri zarar gördü. Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.