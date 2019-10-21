Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Ketta kentinde bir polis aracına patlayıcı yerleştirilmiş motosikletle saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3’ü polis 2’si çocuk 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Polis ekipleri olay yerini güvenlik kordonuna alırken patlamanın ardından olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin yaralıları Ketta Sivil Hastanesi’ne götürdüğü bildirildi.
Pakistan’da patlama: 5 yaralı
21.10.2019 - 17:00 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde, polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Ketta kentinde bir polis aracına patlayıcı yerleştirilmiş motosikletle saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3’ü polis 2’si çocuk 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pakistan,patlama,
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