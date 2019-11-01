Velezheva “Ben oyuncuyum siz avamsınız. Çoğunuz kazandığınız bedava miller sayesinde buradasınız. Ben ise 204 bin ruble (18.200 TL) nakit ödedim” diyerek yolculara hakaretler yağdırdı. Münakaşanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Rus hava yolu şirketi Aeroflot’a ait uçak, Moskova Havaalanı’na geri döndü. Rus yıldız, polis tarafından uçaktan sürüklenerek indirildi. Boeing 777 uçağı, daha sonra İsrail’e Velezheva olmadan gitti.
Aktrise bak!
01.11.2019 - 03:16 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Moskova’dan İsrail’in Tel Aviv şehrine sefer yapacak uçağın business sınıfında bulunan Rus aktris ve televizyon yıldızı Lidiya Velezheva (53), kalkıştan kısa bir süre sonra yolcularla tartışmaya başladı.
Etiketler : artiz,haberler,Lidiya Velezheva,
659804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/659804.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER