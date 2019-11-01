Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Velezheva “Ben oyuncuyum siz avamsınız. Çoğunuz kazandığınız bedava miller sayesinde buradasınız. Ben ise 204 bin ruble (18.200 TL) nakit ödedim” diyerek yolculara hakaretler yağdırdı. Münakaşanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Rus hava yolu şirketi Aeroflot’a ait uçak, Moskova Havaalanı’na geri döndü. Rus yıldız, polis tarafından uçaktan sürüklenerek indirildi. Boeing 777 uçağı, daha sonra İsrail’e Velezheva olmadan gitti.