Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pop'un Kralı Michael Jackson 2009 yılında ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunmuştu. Ünlü şarkıcının, doktoru Conrad Murray gözetiminde aşırı dozda propofol aldığı ve bu sebeple kalp krizi geçirdiği belirtilmişti.

Kendisini Pop'un Kralı Michael Jackson'ın taklitçisi olarak tanıtan Sergio Cortes'in paylaşımı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İspanyol müzisyen Sergio Cortes, Twitter hesabında paylaştığı videoda 23 Aralık'ta Tayland'ın Pattaya kentinde gerçekleştireceği gösterinin tanıtımını yaptı.

Facebook'ta da paylaşılan video yorum beğeni rekoru kırdı

Çok sayıda kullanıcı Michael Jackson'ın ölmediğini ve Sergio Cortes kimliği ile yaşamaya devam ettiğini öne sürdü. On binlerce Jackson hayranı, Sergio Cortes'ten DNA testi yaptırmasını talep etti.

Bir kullanıcı, "Aman tanrım sen Sergio Cortes değilsin, sen Michael Jackson'sın." yazdı. Bir başka kullanıcı ise, "Bugüne kadar gördüğüm en iyi Michael Jackson taklidi." dedi.