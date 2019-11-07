Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliyeti 23,5 milyar avroyu bulacak proje için uluslararası kamuoyundan mali destek talep edilecek. Suriyeli mültecileri ülkelerinde istemeyen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yeniden çağrı yapılacak, ellerini taşın altına koymaları istenecek. Türkiye’nin bu girişimleri sürerken AB Komisyonundan ayrılıkçı sesler gelmeye başladı. Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler, Adalet ve Kalkınma komiteleri, Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin durumunu görüşmek üzere ortak bir toplantı düzenledi. AB Komisyonu “Türkiye’nin Suriye’de kurmak istediği güvenli bölgeye mali yardım yapmayacağız” dedi.

Tartışmada söz alan parlamenterlerin bir bölümü, Suriyeli göçmenler konusunda “Türkiye’yi AB’ye şantaj yapmakla” ve “Suriyeli göçmenler için AB’nin yaptığı mali yardımları amacına uygun olarak kullanmamakla” suçladı.