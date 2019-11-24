Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, işe gitmek için araçlarını kullanan alt ve orta gelirli insanların ekonomik olarak güçlenmesi için geçen yıl adımlar atmaları gerektiğini belirtti. Geçen yıl akaryakıta zam yaparak hatalı davrandıklarını vurgulayan Macron, akaryakıta zam yaparken bir geçiş süreci inşa etmeleri gerektiğini ifade etti. Macron, sarı yeleklilerin eylemlerine bir yıl önce katılanlarla bugün sokağa çıkanların aynı kişiler olmadığına inandığını söyledi. Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018’de akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik şartlara tepki olarak başlamıştı. Macron ve hükûmet, sarı yeleklilerin taleplerine cevap olarak bazı ekonomik tavizlerde bulunsa da bu onları tatmin etmedi. Hükûmetin paylaştığı son verilere göre, gösterilerde 4 bin 245 kişi yaralandı, 12 bin 107 kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.