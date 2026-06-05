Beşiktaş’ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında forvet hattını güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.

MURAD TAMER - Siyah beyazlıların gündemine son olarak Benfica’nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis geldi.

BEKLENTİ YÜKSEK

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkını elde edemeyen Benfica’nın yıldız oyuncusu için harekete geçti. Portekiz temsilcisinin Pavlidis için 30 milyon avro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunduğu belirtilirken, siyah beyazlı yönetimin bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı ifade edildi.

Pavlidis yoklaması! Benfica'nın Yunan golcüsü Beşiktaş'ın radarında

PAKET TEKLİF

Beşiktaş’ın Benfica’ya 20 milyon avro peşin ödeme ve performansa dayalı bonuslar içeren bir paket sunduğu aktarıldı. Devler Ligi gelirinden mahrum kalan Benfica’nın, kadrosundaki diğer oyunculardan beklediği transfer gelirlerini elde edememesi nedeniyle Vangelis Pavlidis transferine daha olumlu yaklaşabileceği kaydedildi. Yunan futbolcunun Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 28 milyon avro olarak gösteriliyor.

FORMUNUN ZİRVESİNDE

Bu sezon Benfica formasıyla toplam 53 maça çıkan Vangelis Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

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