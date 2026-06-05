Pavlidis yoklaması! Benfica'nın Yunan golcüsü Beşiktaş'ın radarında
Beşiktaş’ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında forvet hattını güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.
- Beşiktaş, Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis'i gündemine aldı.
- Benfica, Pavlidis için 30 milyon avro bonservis beklentisi içinde ancak Beşiktaş bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.
- Siyah beyazlılar, 20 milyon avro peşin ve performansa dayalı bonuslar içeren bir paket teklif sundu.
- Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması ve diğer oyuncularından beklediği transfer gelirlerini elde edememesi nedeniyle bu transfere daha olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.
- Vangelis Pavlidis'in Benfica ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 28 milyon avro.
- Yunan futbolcu, bu sezon Benfica formasıyla 53 maçta 30 gol ve 6 asist kaydetti.
MURAD TAMER - Siyah beyazlıların gündemine son olarak Benfica’nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis geldi.
BEKLENTİ YÜKSEK
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkını elde edemeyen Benfica’nın yıldız oyuncusu için harekete geçti. Portekiz temsilcisinin Pavlidis için 30 milyon avro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunduğu belirtilirken, siyah beyazlı yönetimin bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı ifade edildi.
PAKET TEKLİF
Beşiktaş’ın Benfica’ya 20 milyon avro peşin ödeme ve performansa dayalı bonuslar içeren bir paket sunduğu aktarıldı. Devler Ligi gelirinden mahrum kalan Benfica’nın, kadrosundaki diğer oyunculardan beklediği transfer gelirlerini elde edememesi nedeniyle Vangelis Pavlidis transferine daha olumlu yaklaşabileceği kaydedildi. Yunan futbolcunun Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 28 milyon avro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe seçiminde gündemi sarsacak iddia! "Aziz Yıldırım ve Hakan Safi gülüp geçti"
FORMUNUN ZİRVESİNDE
Bu sezon Benfica formasıyla toplam 53 maça çıkan Vangelis Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik katkı verdi.