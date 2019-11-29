Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki ülkede can kaybı yaşanmazken Arnavutluk’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 47 oldu. Sekizi ağır 600 kişi de yaralandı. Durumu ağır olanlar İtalya başta olmak üzere çevre ülkelerdeki hastanelere nakledildi. Bölgeye Türkiye’den AFAD ekipleri gönderildi. Enkaz altından çıkarılan 21 Türk ise yurda getirildi. Bu kişilerden biri olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Cüneyt Kılınçpınar, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde ameliyat edildi. Yaralının eşi Ebru Kılınçpınar “Devletimiz bütün imkânlarını seferber etti ve kocamı getirdi. Doktorlar omurgasının kırık olduğunu söyledi. Ameliyat ile implant takıldı. Ayağa kalkıp yürümeye başladı” ifadelerini kullandı. Öte yandan millî yasın ilan edildiği ülke, dün bir kere daha aynı korkuyu yaşadı. Durres’te, Türkiye saati ile 13.30 sıralarında 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşlar can havliyle kendilerini sokağa attı. Bölgede artçı depremler devam ediyor.