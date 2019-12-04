Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Kanun Bilgi Sistemi’nde yayımlanan kanun ile ülkede 1 Temmuz 2020’den itibaren satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek. Kanuna uymayan şirketlere ise ağır para cezalarının verilmesi planlanıyor. Rus yetkililer, kanunla Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hâle geleceğini ve tüketici haklarının da korunacağını savunurken, bazı uzmanlar kanunun Rus bilişim sektöründe karmaşaya sebep olacağına dikkati çekiyor. Rusya’da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı.