Elazığ'da bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişinin otomobiline saldırdı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Elazığ'da yaşanan olayda bir kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı kişinin bulunduğu otomobile saldırdı.

Tekme ile otomobilin aynasını kıran kadın, daha sonra kapı ve camları yumrukladı. Kadın ardından araçtan inen şahıs ile tartışma yaşamaya başladı.

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Tehditlerin de olduğu tartışmada daha sonra şahıs arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonları ile anbean kaydedildi.



Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası