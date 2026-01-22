Endonezya'nın Muna Adası'ndaki bir kireçtaşı mağarasında, arkeologlar en az 67.800 yıllık olduğu belirlenen soluk bir el şablonu keşfetti. Bu çarpıcı buluş, sadece dünyanın en eski kaya sanatı rekorunu kırmakla kalmıyor, aynı zamanda Avustralya'ya ilk insan göçü ve sanatın kimler tarafından, ne zaman yaratıldığı hakkındaki köklü teorileri de sarsıyor.

Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden arkeologlar Prof. Maxime Aubert ve Prof. Adam Brumm liderliğindeki bir ekip, Endonezya'nın güneydoğu Sulawesi bölgesindeki Muna Adası’nda yer alan Liang Metanduno Mağarası'nda fark edilmeyecek kadar silikleşmiş bir el şablonu keşfetti. Şablonun üzerini kaplayan minik kalsit birikintilerinin tarihlendirilmesiyle, eserin minimum yaşı 67 bin 800 yıl olarak tespit edildi.

İNSANLIĞIN GÖÇ TARİHİNE YENİ BİR AKIŞ AÇIŞI

Araştırmacıların aktardığına göre yeni keşif, yalnızca sanatın başlangıç tarihini geri çekmekle kalmadı, aynı zamanda Avustralya'daki ilk insanlar ile ilgili yeni soruları da gündeme getirdi. Araştırmacılar, bu el şablonunun büyük olasılıkla günümüz Avustralya yerlilerinin ataları tarafından yapıldığına inandıklarını söyledi.

O dönemin düşük deniz seviyeleri, bazı adalar arasında kara köprüleri oluştursa da, insanların Güneydoğu Asya anakarasından Avustralya'yı, Yeni Gine'yi ve Tazmanya'yı birleştiren Sahul kıtasına ulaşmak için yine de deniz yolculuğu yapması gerekiyordu. Bulunan yeni eser, göçün Sulawesi'yi de içeren kuzey rotası üzerinden gerçekleştiği tezini destekledive yerleşimin en az 65 bin yıl önce gerçekleştiği yönündeki kanıtları güçle

SİVRİ PARMAKLARIN ANLAMI NE?

Araştırmaya göre, el şablonları, mağara duvarına bastırılmış bir elin etrafına suyla karıştırılmış aşı boyası püskürtülerek yapılmış. Ancak Liang Metanduno'daki şablonun, Sulawesi'deki bazı diğer örnekler gibi, dar ve sivri parmaklara sahip olması dikkat çekiyor.

Prof. Adam Brumm, bu sivri uçlu parmakların bir amcı olduğunu belirterek, "Hayvan pençelerine mi, yoksa mitolojik bir figüre mi benzediğini bilmiyoruz, ancak arkasında kesinlikle sembolik bir anlam var" ifadelerini kullandı.

Nature dergisinde yayınlanan makalede, yazarlar el şablonundaki bu ince ayarların sanatı "karmaşık" hale getirdiğini söyledi.

İngiltere’deki Durham Üniversitesi'nden Prof. Paul Pettitt ise şablondaki sivri parmakların kasıtlı bir sanatsal değişiklik mi, yoksa sanatçının parmaklarını hareket ettirmesinden mi kaynaklandığının net olmadığını belirterek keşfe ihtiyatlı davranılması gerektiğine dikkat çekti.

