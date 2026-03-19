Ramazan Bayramı tatili süresince alışveriş merkezlerinde vakit geçirmek veya eksiklerini tamamlamak isteyenler için işletmelerin çalışma takvimi netleşti. Arefe gününden başlayarak bayramın son gününe kadar sürecek olan üç günlük tatilde büyük şehirler başta olmak üzere il genelindeki AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor.

20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı heyecanı yaşanırken, vatandaşlar AVM'lerin çalışma saatlerini kontrol ediyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları ve bankalar hizmet vermeyi durdururken, AVM'lerin bayram boyunca hangi saat aralıklarında açık olacağı kontrol ediliyor.

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Ramazan Bayramı süresince alışveriş merkezlerinin hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor. Aksi bir karar alınmadığı müddetçe AVM'ler, 20 Mart, 21 Mart ve 22 Mart tarihlerine denk gelen bayram günlerinde kapılarını ziyaretçilere açık tutacak. Ancak bazı alışveriş merkezleri bayramın birinci günü birkaç saat geç 12.00 veya 13.00 gibi açılabiliyor. Mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz AVM'nin çalışma saatlerini kontrol etmeniz öneriliyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

2026 yılı Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart Cuma günü, birçok alışveriş merkezinin açılış saatini öğle saatlerine kaydırması bekleniyor. Standart günlerde saat 10:00'da başlayan mesai, bayramın ilk gününe özel olarak bazı merkezlerde saat 12:00 veya 13:00 itibarıyla başlayabilir. Gideceğiniz AVM'nin çalışma saatlerini kontrol etmeniz önerilir.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise AVM'lerin normal çalışma düzenine dönerek sabah 10:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında tam zamanlı hizmet vermesi planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası