Anadolu Ajansı
Kabe’de yağmur altında dua: Ramazanın son günü ellerini semaya açtılar
Ramazanın son gününde Kabe’de duygu dolu anlar yaşandı. Sağanak yağmur altında Mescid-i Haram’da toplanan binlerce Müslüman, tavaf yapıp dualar ederek bayram öncesi manevi atmosferi yoğun şekilde yaşadı.
Ramazan ayının son gününde Kabe’nin bulunduğu Mescid-i Haram'da, yağmur altında binlerce Müslüman dua etti.
MESCİD-İ HARAM’DA DUYGU DOLU ANLAR
Mekke Bölge Emirliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Kabe çevresinde sağanak altında tavaf yapan ve ellerini semaya açan ziyaretçilerin yoğunluğu dikkati çekti.
"Mescid-i Haram'dan yağmurlar ve dualar" ifadesine yer verilen paylaşımda, ramazan ayının manevi atmosferi ile yağışın bereketi vurgulandı.
Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Lübnan, Sudan, Filistin ve Kuveyt 20 Mart Cuma gününü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak ilan etmişti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR