Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Trablus yönetimine destek sözü vermesinden rahatsız olan Hafter, teknik bir arıza sebebiyle kıyıya yanaşma talebinde bulunan ve içinde üç Türk personelin de bulunduğu gemiye ‘yük kontrolü’ bahanesiyle el koydu. Üç Türk mürettebat saatlerce sorgulandı. Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu da Reuters haber ajansına verdi. Ayrıca üç Türk mürettebatın pasaportlarının fotoğrafları da Reuters’la paylaşıldı.

Diplomatik kaynaklar, limana çekilen geminin kargo kontrollerinin yapıldığını ve Türk gemicilere ilişkin haberlerde yer aldığı şekliyle bir gözaltının söz konusu olmadığını vurguladı.