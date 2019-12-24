Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atina’da yayımlanan haftalık To Vima gazetesine verdiği mülakatta gündemi değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye’nin başından beri bölgedeki problemlerin çözümü için bir diyalog politikası benimsediğini ancak Akdeniz’de sahili bulunan ülkelerin çoğunun bu çağrıları görmezden gelerek tek taraflı hareketlerde bulunduğunu vurguladı. Türkiye’nin “Libya’daki tek meşru temsilci” olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı mutabakatla ilgili Çavuşoğlu “Libya 2018’de İtalya, 2019’da ABD, 2018 ve 2019’da AB, 2019’da da Nijer ile benzer mutabakat muhtıraları imzalamışken Türkiye ile imzaladığı mutabakatın neden yasa dışı? Libya kanunlarına göre anlaşmanın geçerlilik kazanması için UMH Başkanlık Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor ki bu süreç tamamlandı. Dolayısıyla mutabakat yasal ve geçerlidir” dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de en uzun sahil şeridine sahip olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların Türkiye’yi haksız şekilde dar bir deniz şeridi ile kısıtlamayı hedeflediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Londra’da NATO Liderler Zirvesi sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e Doğu Akdeniz meselelerini konuşmaya hazır olduğunu net bir şekilde belirttiğini söyleyen Çavuşoğlu “Umarım yeni Yunan hükûmeti olumlu cevap verecektir. Bu noktada Yunanistan’a Türkiye ile diyalogdan kaçınıp AB’nin kör desteğine güvenmesinin meselelerin çözümüne en büyük engeli teşkil edeceği uyarısında bulunmak istiyorum” dedi.

Yunan bakan Hafter’in ayağına gitti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya’nın Bingazi kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Dendias, ülkenin doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter’in yanı sıra sözde yönetim yetkilileri Abdullah es-Sinni ve Abdulhadi el-Havic ile görüştü. Dendias’ın buradaki görüşmesinde, Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükûmeti Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin (UMH) Türkiye ile “mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını” öne sürdüğü belirtildi. UMH Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, “Dendias’ın Bingazi’ye gerçekleştirdiği ziyaret uluslararası kuruluşların kararlarını açık şekilde ihlaldir” ifadesini kullandı. Seyyale, söz konusu kuruluşların UMH’yi Libya’daki tek meşru hükûmet olarak gördüğünü hatta sözde hükûmetle kurulacak ilişkiyi gayrimeşru kabul ettiğini vurguladı.