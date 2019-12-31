Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak." dedi.

Büyükelçiliğe düzenlenen saldırıyla ilgili doğrudan İran'ı hedef gösteren Trump, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik önünde protestolar

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırdı.

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular elçilik binasına girmişti.