Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran ve Irak’ta Amerikan karşıtı gösteriler devam ederken ABD’nin düzenlediği füzeli saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran’ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yüz bilerce kişi, “ABD’ye ölüm” şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı. İran’ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için önemli olan Cemkeran Camisi’nin kubbesine de ‘intikam’ anlamına gelen kırmızı savaş bayrağı çekildi. “Zor bir intikam alacağız. Direniş ve cihat her zaman bakidir” cümleleriyle İran ajanslarınca anons edilen haberde kırmızı savaş bayrağının Cemrekan Camii’nde açılmasının bir ilk olduğu belirtildi.

Defin öncesi Süleymani’nin cenazesi Irak’ta Şiiler için son derece kutsal ‘Atebâtı Mukaddese’ denilen türbelere götürüldü. Bu ziyaretler tahsis edilen özel bir helikopterle yapıldı. Süleymani’nin eski danışmanı ve hâlen İran’ın Irak Büyükelçisi olan İrec Mescidi de helikopterle yapılan bu ziyaretlere eşlik etti.

Süleymani’nin cenazesi ilk olarak Kâzımiyye’deki Musa el-Kâzım ile Muhammed et-Takī’nin türbelerine götürüldü. Daha sonra cenaze Kerbelâ’daki Hazreti Hüseyin Türbesi’ne taşındı. Son olarak cenaze Necef’teki Hazreti Ali’nin türbesine götürüldü ve burada intikam yeminleri edildi.

Süleymani’nin cenazesi Ahvaz’ın ardından İran’ın kutsal şehri Meşhed’e götürülecek. İmam Rıza’nın türbesinin bulunduğu Meşhed’in ardından pazartesi günü Tahran’a taşınacak cenaze, salı günü Süleymani’nin memleketi Kirman’da toprağa verilecek.