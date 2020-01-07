Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayip adası Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Indios bölgesinin 10 kilometre güneyi olan depremin, yerin 7 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Porto Riko'da dün sabah meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 5 bina çökmüş, bazı binalarda hasar meydana gelmiş, toprak kayması ve elektrik kesintileri yaşanmıştı.