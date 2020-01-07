ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayip adası Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Indios bölgesinin 10 kilometre güneyi olan depremin, yerin 7 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.
Porto Riko'da dün sabah meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 5 bina çökmüş, bazı binalarda hasar meydana gelmiş, toprak kayması ve elektrik kesintileri yaşanmıştı.
Porto Riko’da 6.6 büyüklüğünde deprem
07.01.2020 - 13:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayip adası Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Indios bölgesinin 10 kilometre güneyi olan depremin, yerin 7 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Porto Riko,deprem,
673623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/673623.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER