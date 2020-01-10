Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keskin nişancılar, develeri vurmaya başladı. Koalalar ve kangurular için gösterilen hassasiyet karşısında on binden fazla devenin öldürülmesi kararı eleştirildi. Beş gün süreyle develerin katledileceği ülkede bir skandal karar daha alındı. Şimdi de vahşi atların öldürülmesine karar verildi. Öte yandan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Avustralya’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pek çok hayvanın yaşadığı Kanguru adasının üçte birinin yandığını gösteren fotoğraflar yayımladı. Ayrıca, yangınlar sebebiyle yeni tahliye çağrıları yapılırken ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi.