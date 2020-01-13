Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan-Conte görüşmesinde Libya’daki son durum ile Türkiye ve Rusya’nın yaptığı ateşkes çağrısının da masaya yatırılması bekleniyor. Başbakan Conte, geçtiğimiz günlerde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Roma’da görüşmüş, ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı. Conte, çarşamba günü de darbeci lider Hafter’i Roma’da ağırlamıştı. Conte’nin, Türkiye’nin yanı sıra Mısır ve Birleşik Arap Emîrliklerine de giderek Libya konusunda görüşmelerde bulunması bekleniyor. İtalya Başbakanı, Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter’e bağlı güçlerin ateşkesi kabul etmesini, siyasi çözüme yönelik atılmış ilk adım olarak nitelerken bu yolda daha çok adım atılması gerektiğini belirtmişti.