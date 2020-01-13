Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile fertleri, yıkılan evlerinin enkazı arasında ateş yakıp bir yandan yemeklerini hazırlıyor bir yandan da ısınmaya çalışıyor. Altısı çocuklardan oluşan Ebu Amre ailesi, soğuk havalarda ısınmak için zamanlarının çoğunu yaktıkları ateşin başında geçiriyor.

İsrail işgali altındaki Gazze, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi konumunda. İsrail’in serbest dolaşım hakkından mahrum bırakılmış yaklaşık iki milyon Filistinli, duvarlarla çevrili şehirde hayat mücadelesi veriyor. İsrail’in çeşitli zamanlarda gerçekleştirdiği saldırılarla şartların daha da zorlaştığı bölgede hastane, gıda, ilaç, barınma, eğitim, elektrik gibi ihtiyaçlar güçlükle karşılanıyor.