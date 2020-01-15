Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, başkent Trablus’a saldırmak için şehrin güneydoğusundaki Terhune’ye takviye güç yığınağı yaptığı bildirildi. Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ne (UMH) bağlı askerî kaynaklar, Hafter milislerinin Trablus’un güneydoğusunda, merkezî karargâh olarak kullandıkları Terhune şehrine, Birleşik Arap Emîrliklerine (BAE) ait zırhlı araçlar ve topların ulaştığını açıkladı. Kaynaklar, Hafter’in ateşkesi kabul etmesinden sonra da kendisine verilen desteğin kesilmediğini, bunun da Hafter’in ateşkesi “yeniden pozisyon almak için kabul ettiğini ortaya koyduğunu” söyledi.

OYALAMA TAKTİĞİ

Türkiye ve Rusya’nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, UMH tarafından Moskova’da imzalanmıştı. Hafter tarafı ise metindeki maddeleri düşünmek ve istişare etmek için bir gün süre istemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hafter’in anlaşmayı imzalamadan Moskova’dan ayrıldığını duyurmuştu. Hafter’in Libya’ya ulaştığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmazken, askerî, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır veya Birleşik Arap Emirlîklerine (BAE) gittiği iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Hafter’in, Fayiz es-Serrac yönetimindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını fakat yerel istişareler için iki güne daha ihtiyacı olduğunu açıkladı.

BM: ATEŞKESE UYUN

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya’daki taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi. Açıklamada “UNSMIL, Trablus’taki sivil nüfus, evlerini terk eden yüz binlerce insan ve okullarına gidemeyen 116 bin çocuk adına, tarafları devam eden diplomatik çabalara bir fırsat vermek için ilan edilen ateşkese bağlı kalmaya çağırıyor” ifadesine yer verildi.

Böyle yaparsa Berlin Zirvesi’nin anlamı kalmaz

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, gazetecilerin Libya’daki ateşkes süreciyle ilgili sorularını cevaplandırdı. Çavuşoğlu “Türkiye olarak Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde Libya’da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda kim barış kim savaş kim birlik beraberlik istiyor kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu” dedi. Bir gazetecinin, Hafter’in, Türk askerinin çıkması gibi şartları olduğu söylentileri bulunduğunu belirterek, bunun doğru olup olmadığını sorusuna Çavuşoğlu, şu cevabı verdi: Herkesin farklı görüşleri, talepleri, rüyaları, hayalleri olabilir ama bir metin üzerinde müzakereler yapıldı ve mutabakat sağlandı. Bu metinde de buna benzer ibareler yok. Ama son dakika ‘Süre istiyoruz, zaman istiyoruz’ diye imzalamadılar. Hafter’in ne dediği önemli değil. Ateşkes ve barış için, siyasi süreç için ne yapılacak o önemli. Berlin’in sonuç odaklı olmasını istiyoruz ve bugüne kadar Berlin sürecini de tam destekledik.

Hafter’in bu şekilde devam etmesi hâlinde Berlin Zirvesi’nin de bir manasının kalmayacağını belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin hep BM’nin çabalarını desteklediğini vurguladı.

ABD büyükelçisi ile İstanbul’da görüştü

Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Moskova’dan ülkesine dönerken İstanbul’da mola verdi. Pazar günü İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Serrac, ardından ateşkes anlaşması imzalanması için Moskova’ya gitmişti. Hafter’in anlaşmaya imza atmadan ülkeden ayrılmasının ardından Serrac da İstanbul’a geldi. ABD Büyükelçiliği “Ankara Büyükelçimiz David Satterfield, İstanbul’da UMH Başbakanı Serrac ile görüştü” açıklamasında bulundu.

İki uçak dolusu silah yardımı

Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Libya’nın isyancı generali Halife Hafter’e destek vermeye devam ediyor. Kazakistan’ın Avia Jaynar Hava Yollarından kiralanan Boeing 747-281B (SF) ve Ilyushin IL-76TD, dün Abu Dubai’nin kuzeydoğusundaki Fujairah Havalimanı’na indi. Burada çok sayıda silah ve mühimmat yüklenen AZL 1536 ve AZL 1538 uçuş kodlu Boeing ve Ilyushin, peş peşe havalanarak Hafter güçlerinin kontrolündeki Bingazi Havalimanı’na gitti.